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نقل الأسير "أبو حميد" للمشفى ووضعه الصحي مجهول

04 آب / أغسطس 2022 08:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير المريض بالسرطان، ناصر أبو حميد من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هروفيه"، صباح اليوم الخميس.

وبحسب نادي الأسير، فإنه "حتى اللحظة لا معلومات واضحة عن وضعه".

وفي 25 يوليو الماضي، قال نادي الأسير، نقلاً عن التقارير الطبية التي أجريت للأسير ناصر أبو حميد، إنه ما زال في دائرة "الخطر الشديد".

وأوضح النادي، أن جرعات العلاج الكيميائي التي خضع لها مؤخرًا كانت مخففة، لأن جسده لم يعد يحتملها، إذ خرج منها أكثر سوءًا وإنهاكًا.

وكشف أن الأسير "أبو حميد" خضع مؤخرًا لتصوير طبقي للدماغ، وبحسب الأطباء فإن النتيجة بعد أسبوعين.

وأضاف أن محكمة الاحتلال ستعقد جلسة مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل للنظر في طلب الإفراج المبكر عن أبو حميد، بسبب وضعه الصحيّ.

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