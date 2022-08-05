الاحتلال يصادق على بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية"، أمس، على مخطط بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت قناة "كان" العبرية، أنه تمت الموافقة على خطة البناء المؤجل مناقشتها من شهر يوليو الماضي، بسبب زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وأشارت مواقع عبرية، إلى أن الوحدات الاستيطانية ستبنى بين حي "تسور" الاستيطاني وكيبوتس "رمات راحيل" شرقي القدس المحتلة.

وأضافت أنه قد تم تأجيل المصادقة على مخطط آخر في "جفعات شاكيد"، قرب بيت صفافا والذي يتضمن بناء 500 وحدة استيطانية.

يذكر أن هذه الوحدات الاستيطانية ستؤمن الطريق للمستوطنين، وستعزل جنوب الضفة الغربية عن شرقها، بالإضافة إلى أن "لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية" تصادق بشكل أسبوعي على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس.