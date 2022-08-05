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الاحتلال يواصل تشديد حصار غزة لليوم الرابع على التوالي

05 آب / أغسطس 2022 10:35

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غزة – الرأي:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الرابع على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وحاجز بيت حانون شماله.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم وتمنع حركة البضائع في الاتجاهين.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تواصل كذلك إغلاق حاجز بيت حانون/إيرز المخصص للأفراد والعمال، والحالات الإنسانية والمرضى.

ويأتي إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد اتخاذ جيش الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بزعم الخشية من رد المقاومة على اعتقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين مساء الإثنين.

وأعلن جيش الاحتلال عن إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت، وإغلاق حاجز "إيرز" أمام العمال.

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