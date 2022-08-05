عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

أدّى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة، كما اعتقلت الشاب أحمد جعابيص من أمام باب الساهرة في البلدة القديمة.

وكان آلاف المواطنين من القدس والضفة وأراضي الـ 48 أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة في أداء الصلوات في المسجد للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وتأتي هذه الدعوات تأتي ردا على دعوات أطلقتها جماعات ما يسمى "الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات مركزية للمسجد الأقصى، في السابع من آب الجاري، بزعم تزامنه ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".