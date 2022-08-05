الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابا من قرية مراح معلا جنوب بيت لحم المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، اعتقلت المواطن محمود علي طقاطقة (36 عاما) بعد إيقاف مركبته.