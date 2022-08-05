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الاحتلال يبعد مقدسيًا عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر

05 آب / أغسطس 2022 04:07

الضفة المحتلة-الرأي:

أبعدت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابا مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب المُبعد هو أحمد جعابيص من بلدة جبل المكبر، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته صباح اليوم من منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة.

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