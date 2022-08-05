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حماس تنعى القيادي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري

05 آب / أغسطس 2022 08:31

حماس تنعى القيادي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري
حماس تنعى القيادي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أشقائنا في حركة الجهاد الإسلامي وإلى أمتنا العربية والإسلامية الشهيد القائد تيسير الجعبري (أبو محمود) قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي استهدفته يد الغدر الصهيونية عصر اليوم الجمعة 7 محرم 1444 هجرية، الموافق 5 أغسطس 2022، بعد مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء والجهاد لوطنه ولشعبه ولقضيته ولأمّته.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن شعبنا الفلسطيني إذ يودع اليوم قائدا ومجاهدا فذا لحق بركب القادة الشهداء، فإننا نؤكد أن العدو الصهيوني وحده يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان الغاشم.

وأكدت الحركة أن جرائم العدو في استهداف شعبنا وأبطاله المقاومين، لن يكون مصيرها سوى الخيبة والخسارة، ولن تدفع مقاومتنا إلا للمضي قدماً على طريق ذات الشوكة دفاعاً عن شعبنا وحقوقه المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق حلم العودة.
 

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