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"الأوقاف" تنعي مؤذن مسجد أبو سمرة الشيخ عماد شلح

05 آب / أغسطس 2022 11:12

الأوقاف تنعي مؤذن مسجد أبو سمرة الشيخ عماد شلح
الأوقاف تنعي مؤذن مسجد أبو سمرة الشيخ عماد شلح

غزة - الرأي:

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مؤذن مسجد أبو سمرة الشيخ عماد شلح الذي استُشهد إثر استهداف الطائرات الصهيونية له وهو جالس على باب المسجد الواقع شرق مدينة غزة استعداداً لرفع آذان العصر.

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الشهيد وعائلته وعموم أهالي قطاع غزة وأبناء شعبنا الفلسطيني, راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت الأوقاف :" إن الشهيد شلح يبلغ من العمر 50 عاماً وهو مؤذن متطوع في مسجد أبو سمرة الواقع بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة"

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