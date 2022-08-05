هنية: الاحتلال يتحمل تداعيات عدوانه والأمور مفتوحة على كل الاتجاهات

غزة – متابعة الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، خلال اتصالات أجراها على مستويات إقليمية وأممية أن الاحتلال وحده يتحمل تداعيات عدوانه على قطاع غزة، قائلاً: "إن الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات".

وأعرب هنية في بيان صدر عن مكتبه اليوم الجمعة، عن إدانته للعدوان الغادر على قطاع غزة واغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري واستشهاد ثمانية من أبناء شعبنا بينهم طفلة.

وقال: إن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة التي ارتكبها عصر اليوم وتداعيات عدوانه على شعبنا.

وأضاف هنية، "إننا إذ ننعى القائد الجعبري والشهداء الأبرار لنؤكد أن الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات، داعيًا إلى لجم العدوان على شعبنا".

وأفاد البيان بتلقي رئيس حركة حماس مساء اليوم العديد من الاتصالات على المستوى الأممي والإقليمي لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان الجائر، وقد أوضح للجميع إدانة هذه الجريمة وتحمل الاحتلال تداعياتها ونتائجها.