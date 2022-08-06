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وزارة العدل: سياسة الاغتيالات دليل إجرام صارخ لإرهاب الدولة

06 آب / أغسطس 2022 01:40

وزارة العدل2
وزارة العدل2

غزة – متابعة الرأي:

استنكرت وزارة العدل الفلسطينية العدوان "الإسرائيلي" على المدنيين في قطاع غزة والذي استهدف العشرات من المدنيين الآمنين في شققهم السكنية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "وكالة الرأي" نسخة عنه أنها لا زالت تتابع أحداث هذا العدوان الإرهابي "الإسرائيلي" المستمر حتى اللحظة والذي بدأ بعملية اغتيالات واسعة باستهداف بيوت المدنيين وأدى لاستشهاد 10 شهداء بينهم أطفال ونساء.

وقالت: " إن استهداف وقتل المدنيين بدم بارد، بالإضافة لعشرات الجرحى، وقصف البيوت والشقق في الأبراج السكنية وتدميرها، لهو أكبر شاهد على مدى إجرام هذا الاحتلال، واستهتاره بالقانون الدولي الإنساني، وجميع المواثيق والأعراف الدولية".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لكبح جماح الاحتلال المجرم ولجمه، ووقفه عن ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، كما وطالبت المجتمع الدولي بالسعي الجاد لمحاكمة قادة الاحتلال عن هذه الجرائم، حيث وفر لهم إفلاتهم الدائم من العقاب غطاءً لممارسة المزيد منها.

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