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أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة 6 أغسطس 2022

06 آب / أغسطس 2022 08:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم داخل أسواق قطاع غزة اليوم السبت، كما يلي:

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