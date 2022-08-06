أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة 6 أغسطس 2022

03:53إدانات ودعوات لوقف عدوان الاحتلال على غزة

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟