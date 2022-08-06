أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة 6 أغسطس 2022

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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06 آب / أغسطس 2022 08:41
غزة – الرأي:
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم داخل أسواق قطاع غزة اليوم السبت، كما يلي:
التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي
08:46الداخلية تنشر كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم غدٍ
08:41أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة 6 أغسطس 2022
08:36الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
03:53إدانات ودعوات لوقف عدوان الاحتلال على غزة
17:0410 شهداء و55 إصابة جراء استمرار عداون الاحتلال على غزة
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