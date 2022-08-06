الحتة يخاطب منسق لجنة التحقيق الدولية حول العدوان الإسرائيلي

غزة-الرأي



دعا وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة منسق لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لممارسة كافة أشكال الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال الحتة في رسالة بعثها للسيد جوسيبي كالاندروتشيو منسق اللجنة أن قطاع غزة، يتعرض إلى عدوان همجي يشنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ابتدأه بقصف شقق سكنية لمدنيين عبر قصف جوي مفاجئ تسبب بمقتل أكثر من عشرة شهداء من بينهم أطفال ونساء.



ودعا الحتة المنسق الأممي لفضح هذا العدوان الإرهابي الخطير على المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، واستعمال جميع أدوات الضغط لوقفه ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين.



وقال الحتة في رسالته إن تكرار إفلات قادة الاحتلال المجرمين من العقاب قد رسخ لديهم هذه السياسة الإجرامية والسلوك العدواني الهمجي.



ودعا وكيل وزارة العدل المنسق للجنة بأن يكون نبراسا للدفاع عن المظلومين وحمايتهم من إجرام الاحتلال الذي يضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.