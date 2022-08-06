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الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الإحتلال تستنكر العدوان على غزة

06 آب / أغسطس 2022 09:14

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غزة-الرأي

استنكرت الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم "الإحتلال الإسرائيلي" قيام قوات الاحتلال بشن عدوان على قطاع غزة عصرالجمعة مطالبة  المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة المحاصر.

وبينت الهيئة أن جيش الاحتلال قد بدأ عدوانه على القطاع بسلسلة من الغارات الجوية والمدافع الحربية على العديد من الشقق السكنية والأماكن المأهولة بالسكان كما في برج فلسطين الواقع في شارع الشهداء بحي الرمال والذي يضم العشرات من الشقق السكنية والمؤسسات الحقوقية والمراكز الصحفية، هذا وقد نال العدوان أماكن متفرقة في شمال وجنوب القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد عشرة شهداء من بينهم الطفلة آلاء عبد الله قدوم والتي لم تتجاوز خمسة أعوام من عمرها، إضافة إلى إصابة 65 آخرين بحسب آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.


واكدت الهيئة وفق آخر دراساتها أن سياسية "الإحتلال الإسرائيلي" في استهداف الأبراج السكنية والشقق والأماكن المأهولة بالسكان ما هي إلا عملية منظمة وممنهجة من قبل قوات الإحتلال بهدف إرتكاب جرائم إبادة جماعية والتي قد جرمتها المواثيق والمعاهدات الدولية كما في إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.


وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنهاء العدوان على قطاع غزة ومعاقبة قوات الاحتلال الذي يرتكب جرائم بحق الإنسانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما طالبت محكمة الجنايات الدولية بإحالة قادة قوات الإحتلال للمحاكمة عما ارتكبتوه من جرائم قد خرقت فيها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية
 

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