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محمد صلاح يقود ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي فى "عز الظهر"

06 آب / أغسطس 2022 09:26

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يلتقى فريق ليفربول المحترف فى صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره فريق فولهام  في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب كرافين كوتاج في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهلت كتيبة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الموسم بتوجيه رسالة الى مانشستر سيتي بأنها جاهزة لانتزاع اللقب هذا الموسم، من خلال فوز منطقي 3-1 في الدرع الخيرية.

فولهام ضد ليفربول

وخسر ليفربول جهود مهاجمه السنغالي ساديو مانيه أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام والمنتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، فإنه في المقابل ضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الذي تألق في صفوف بنفيكا البرتغالي في الموسمين الأخيرين بتسجيله 32 هدفا في 57 مباراة.

وكان نونيز افتتح رصيده في صفوف ليفربول بشكل لافت عندما سجل رباعية في مرمى لايبزيج في مباراة ودية انتهت لمصلحة فريقه 5- صفر، قبل أن يسجل هدف الاطمئنان 3-1 في مرمى سيتي في الدرع الخيرية.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي في إنجلترا، بطًلا لمسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن السيتي حامل اللقب، بالإضافة إلي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد 0-1.

مباراة ليفربول وفولهام

تأكد غياب الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي عن مباراة فريقه ليفربول الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تأكد عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورج الودية التي أقيمت قبل أيام استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى محمد صلاح إلى الدخول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي بقوة من أجل مواصلة حصد الحذاء الذهبي وضرب الأرقام القياسية.

ونجح محمد صلاح في حصد ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي ، وأخيرا حصد لقب الدرع الخيرية.

محمد صلاح الأغلى

ويتصدر صلاح قائمة أغلى لاعبى ليفربول في مواجهة الليلة، حيث يصل سعر الفرعون 90 مليون يورو يليه ترينت ألكسندر أرنولد بقيمة تسويقية تصل إلى 80 مليون يورو.

ويعد محمد صلاح أحد أبرز هدافى ليفربول عبر تاريخه، حيث سجل 156 هدفًا و 63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة خلال رحلته مع قلعة الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

كان محمد صلاح انضم إلى ليفربول رسميًا يوم 22 يونيو 2017 بصفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو جعلته أغلى صفقة فى تاريخ  الريدز وقتها.

ويبلغ عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 118 هدفًا في 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفًا.

كان عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي هو هدفان فقط، سجلهما في موسمه الأول مع البلوز 2013-14، وخاض في المجمل مع الفريق 13 مباراة خلال موسم ونصف، ولم يسجل أكثر من الهدفين وصنع مثلهما.

فولهام ضد ليفربول.. ماذا قال كلوب؟

من جانبه، أكد يورجن كلوب على جاهزية الريدز للموسم الجديد، مشيرا إلى أن فريقه لديه توقعات كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا نعلم ما سيحصل، لدينا توقعات كبيرة، أحلام و كُل ما إلى ذلك".

وأضاف: "التحدي الحقيقي قادم، جميع الفرق الأخرى قد تحسنت، و من خلال تجربة الموسم الماضي فالشيء الوحيد الذي يجب أن نُفكر بهِ هو أمورنا الخاصة و ليس الآخرين".

وتابع: " "نحن نحاول أن نتحسن من خلال القيام ببعض التغيرات البسيطة، نحن على دراية بقدراتنا، لدينا تنوع أكثر و نحاول أن نكون مسيطرين أكثر مع الكرة ونحن نعمل على مساعدة اللاعبين على القيام بذلك."

وواصل: "لدينا العديد من الإصابات هذا صحيح لكن لم يتغير أي شيء، لا يمكننا معالجة المشاكل التي نمتلكها من خلال سوق الانتقالات، في الوقت الحالي هذا الأمرُ غير منطقي بالنسبةِ لنا".

فولهام ضد ليفربول

في المقابل يسعى فولهام صاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز، تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم، كي يتجنب الهبوط مرة أخرى كما حدث في آخر ظهور له بالدوري الممتاز.

وتقام اليوم العديد من المباريات القوية في الجولة للدوري الإنجليزي على رأسها توتنهام مع ساوثهامتون وإيفرتون مع تشيلسي وبورنموث      مع أستون فيلا وليدز يونايتد مع وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد مع نوتينجهام فورست.

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