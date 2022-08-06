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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة فى Google Chrome

06 آب / أغسطس 2022 09:45

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إذا كنت ترغب في استخدام Google Chrome دون تشتيت انتباه العناصر الأخرى التي تظهر على الشاشة، فيمكنك ببساطة تشغيل وضع ملء الشاشة، الذى تظهر فيه الشاشة كاملة على محرك البحث، وتتشابه طريقة تنشيط ملء الشاشة في Chrome على كل من الكمبيوتر الشخصي وجهاز Mac، ولعل الاختلاف الأكبر هو اختصارات لوحة المفاتيح.

ما المقصود بملء الشاشة على Chrome؟

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يتيح وضع ملء الشاشة في Google Chrome للمستخدمين التخلص من عوامل التشتيت أثناء تصفح الإنترنت عن طريق إخفاء جميع البرامج الأخرى.
كما أنه يخفي أيضًا شريط المهام في الجزء السفلي من الشاشة، مما يعني أنه لا يمكنك فتح برامج أخرى أيضًا.

كيفية الانتقال إلى وضع ملء الشاشة في Google Chrome على جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac

1. افتح Google Chrome على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac.
2. اضغط فوق النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة Chrome.
3. اضغط فوق رمز وضع ملء الشاشة، الزر الذي يشبه المربع الفارغ، الموجود بجوار خيار التكبير/ التصغير مباشرةً.
4. للخروج من وضع ملء الشاشة، ضع مؤشر الماوس أعلى الشاشة.
5. سيظهر زر X في منتصف الجزء العلوي من الشاشة، اضغط فوقه للخروج من وضع ملء الشاشة.

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