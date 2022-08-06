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دعوات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غداً

06 آب / أغسطس 2022 10:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

دعت جماعات استيطانية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، أنصارها والمستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، غداً الأحد.

وكثفت "جماعات الهيكل" على مدار الأسابيع الماضية، إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات جماعية كبيرة، وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، في السابع من آب الجاري، بزعم تزامنه مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وتنظم هذه الاقتحامات واسعة للأقصى في كل عام، بمشاركة كبار الحاخامات والمستوطنون من مستوطنات الضفة الغربية، والقدس، ومسؤولون عن منظمات "الهيكل".

وتأتي الحملة هذا العام، تحت عنوان، "توقف عن البكاء وابدأ بالبناء"، وتهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى في الذكرى المزعومة.

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