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دعوات شبابية للمشاركة في وقفات دعم لغزة بالداخل المحتل

06 آب / أغسطس 2022 10:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

دعت فعاليات سياسية وشبابية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى تنظيم وقفات ومسيرات، اليوم السبت، دعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة بمواجهة عدوان الاحتلال.

ودعا حراك حيفا إلى المشاركة في تظاهرة في ساحة "الأسير" بالمدينة الساعة السابعة مساء اليوم، كما أعلنت قوى سياسية في منطقة البطوف عن تنظيم وقفة الساعة السادسة مساء اليوم، تزامناً مع دعوات للمشاركة في وقفة بمدينة الطيبة يوم غد الأحد.

كما أعلن الحراك الموحد في مدينة أم الفحم المحتلة، عن تظاهرة دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، عند الساعة الرابعة عصر اليوم، ودعت اللجنة الشعبية في شفا عمرو إلى المشاركة في وقفة أمام البلدية، مساء اليوم.

في سياق متصل، دعا نشطاء إلى أوسع مشاركة في وقفة بباب العامود بالقدس المحتلة، عند السادسة مساء اليوم، دعماً لغزة.

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