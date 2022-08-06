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الاحتلال يعتقل 20 مواطناً من الضفة

06 آب / أغسطس 2022 11:14

الضفة المحتلة - الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أسرى محررين، وهم: الشقيقان بلال وعلام نبيل ذياب، وجمال منيب السيد، من بلدة كفر راعي، وناجح حسن حبايبة من بلدة صانور، وعمرات غوادرة من بئر الباشا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد حامد واوي، ومحمد منير حمدان، ومحمد عرفات حمدان، ومجاهد علقم، وإبراهيم مشهور أبو صفية، وإبراهيم صائب أبو صفية.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: نضال محمد حسن الجياوي، محمد يوسف الفسيسي، وتامر سليمة، من بلدة إذنا، والمواطن رامي زيدان خليل كتسار (43 عاما)، من بلدة خاراس.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علاء يوسف شبراوي، من مخيم نور شمس شرقا.

ومن مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، اعتقلت تلك القوات ثلاثة مواطنين، وهم: الأسير المحرر فارس أصلان، وموسى جحجوح، وعصام أبو أصبع.

وفي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عماد بني عودة (39 عاما)، من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروه على حاجز عسكري طيّار قرب مستوطنة "بقعوت".

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