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"الدول العربية" تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

06 آب / أغسطس 2022 12:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أدانت جامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنه يأتي في سياق الحرب الرسمية المستمرة للاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وحمّلت الأمانة العامة للجامعة في بيان صحفي، اليوم السبت، سلطات الاحتلال، كامل المسؤولية عن هذا العدوان وتداعياته، وعن الجرائم الدموية البشعة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها، مؤكدة أنها تتطلب المساءلة أمام جهات العدالة الدولية المختصة.

ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني، بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

أضافت: "إن مواصلة الاحتلال حربه الظالمة وعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني، وأرضه وحقوقه ومقدساته، واستباحة دماء أبنائه، وخاصة هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة، لن ينال من عزيمة وصمود شعب فلسطين، أو من حقوقه الوطنية الراسخة المشروعة، طبقًا للقانون والشرعية الدولية".

ورأت أن "هذا يملي على المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته ودوله الفاعلة مسؤولية وقف العدوان، وتوفير الحماية، وإعادة فتح أفق سياسي برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وإعادة بناء ما دمرته الحروب العدوانية السابقة".

ودعت "لإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والسيادة والعودة، في كنف دولته المستقلة وعاصمتها القدس، سبيلًا لتحقيق السلام المنشود الذي تتطلع إليه المنطقة".

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