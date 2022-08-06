روسيا تعرب عن قلقها إزاء التطورات في قطاع غزة

وكالات-الرأي:

أعربت روسيا الاتحادية، عن قلقها العميق إزاء التطورات في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الداعم لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 على أساس قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي، "إن شن القوات الجوية الإسرائيلية هجمات على قطاع غزة أمس الجمعة أدى إلى موجة جديدة من تصاعد التوتر تهدد بأن تتحول إلى مجابهة عسكرية واسعة النطاق وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المتدهورة أصلا".

وشددت على أن روسيا تؤيد التوصل إلى تسوية شاملة وطويلة المدى للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وأكدت موقف روسيا الداعم لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 على أساس قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.