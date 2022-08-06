وكالة الرأي الفلسطينية تجمع حرية: الأوضاع الإنسانية بغزة في تدهورٍ مستمر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه: العدوان سيُخلّف أضراراً جسيمة على الإنسان والبيئة وكالة الرأي الفلسطينية هنية: الاحتلال وحده المسؤول عن ما يجري في غزة وكالة الرأي الفلسطينية هنية: جرائم الاحتلال في غزة تعبير عن نواياه العدوانية ضد شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبدأ بتفقد الأسر المتضررة جراء العدوان وكالة الرأي الفلسطينية روسيا تعرب عن قلقها إزاء التطورات في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "البطة" يتفقد العاملين بصيانة الطرق في اليوم الثاني للعدوان وكالة الرأي الفلسطينية معروف: الاحتلال دمر 650 وحدة سكنية منذ بداية العدوان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تحذر من توقف خدماتها بغزة خلال الـ 72 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية 15 شهيداً و125 إصابة جراء عدوان الاحتلال على غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

لليوم الثاني على التوالي

تجمع حرية: الأوضاع الإنسانية بغزة في تدهورٍ مستمر

06 آب / أغسطس 2022 08:05

تجمع حرية
تجمع حرية

غزة- الرأي:

أعلن تجمع المؤسسات الحقوقية(حرية) أن استمرار تصاعد العدوان على قطاع غزة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بفعل الأغلاق الشامل المفروض على القطاع منذ حوالي أسبوع، والقيود المفروضة منذ حوالي خمسة عشر عام .

وقال التجمع في بيان له: "وفقاً للمعلومات التي تلقاها التجمع من جهات الاختصاص في قطاع غزة فقد ارتفع عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة إلى (15) مواطن من بينهم طفلة وسيدتين، في حين أصيب (125) مواطن أخرين من بين المصابين (35)طفلاً، و(15)سيدة".

وذكر أن قوات الاحتلال تواصل توجيه هجماتها المباشرة والمتعمدة تجاه المباني والمنشآت والاعيان المدنية بما في ذلك المنازل السكنية  في كافة مناطق قطاع غزة.

وجدد التجمع إدانته للعدوان المتواصل على قطاع غزة، مؤكدًا أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل جرائم دولية متكاملة الأركان تستوجب ملاحقته أمام القضاء الدولي لاسيما المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار التجمع (حرية) إلى أن صمت المجتمع الدولي على جرائم قوات الاحتلال شكل غطاء لها ومنحها الحصانة لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق المدنيين العزل.

وجدد التجمع مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وإلزام قوات الاحتلال بتحمل مسؤوليتها بموجب أحكام القانون الدولي الناظمة لحالة الاحتلال.

وجدد أيضًا مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة بإدانة العدوان على قطاع غزة، والضغط على قوات الاحتلال من أجل وقف هجماتها الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، والعمل الجاد في سبيل ضمان توفير الحماية للمدنيين والأعيان المدنية.

وحث التجمع (حرية) المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية على فضح جرائم الاحتلال، وتشكيل حالة رأي عام ضد قوات الاحتلال تجبرها على وقف عدوانها الموجه ضد المدنيين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟