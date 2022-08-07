الأونروا: الأوضاع في غزة خطيرة للغاية

غزة – متابعة الرأي:

أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا أن الأوضاع في غزة خطيرة للغاية حتى قبل هذه الجولة من القتال.

وقال أبو حسنة في تصريحات لقناة الجزيرة: إن هذه الجولة من التصعيد ستضيف متاعب جديدة على أهالي غزة.