الأونروا: الأوضاع في غزة خطيرة للغاية

أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا أن الأوضاع في غزة خطيرة للغاية حتى قبل هذه الجولة من القتال.
وقال أبو حسنة في تصريحات لقناة الجزيرة: إن هذه الجولة من التصعيد ستضيف متاعب جديدة على أهالي غزة.
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07 آب / أغسطس 2022 12:35
00:35الأونروا: الأوضاع في غزة خطيرة للغاية
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