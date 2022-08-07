تطورات العدوان على غزة لحظة بلحظة

غزة - الرأي:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 29 شهيداً منهم 6 اطفال و 4 سيدات و 253 إصابة بجراح مختلفة.

وبدأ الاحتلال عدوانه بقصف شقة سكنية في برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة، عصر الجمعة، حيث ارتقى عدد من الشهداء على رأسهم قائد شمال غزة بسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.

وفيما يلي متابعة لتطورات الوضع في غزة لحظة بلحظة:

9:37 طواقم الاسعاف جثماني شهيدين من تحت أنقاض المنزل المستهدف لعائلة ابو جاسر بمخيم جباليا وتنقلهم الى مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

9:22 استهداف منزل لعائلة ابو جاسر بالقرب من مسجد التوبة من الطيران الحربي ووجود عدد كبير من الاصابات

8:35 وزارة الصحة بغزة: 29 شهيد منهم 6 اطفال و4 سيدات و 253 اصابة بجراح مختلفة جراء عدوان الاحتلال المستمر.

7:38 إصابة مواطنيْن اثنين في قصف بصاروخ من الاستطلاع لأرض زراعية مقابل مسجد الشيخ حمودة شمال شرق خانيونس .

5:25 سرايا القدس تزف شهيدها القائد الكبير "خالد سعيد منصور" عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية الذي ارتقى جراء غارة صهيونية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح.

5:15 طائرات الاستطلاع تقصف بصاروخين أراضي زراعية غرب مدخل خزاعة شرق خانيونس.

4:56 الطيران الحربي يستهدف منزلاً في منطقة حي النصر جنوب مدينة رفح، وأنباء عن وجود عدد من الإصابات.