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مستوطنون يقتحمون الأقصى بذكرى "خراب الهيكل"

07 آب / أغسطس 2022 09:52

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

وتقدم عضو الكنيست إيتمار بن غفير اقتحام مجموعة من المستوطنين الأقصى، ونفذ معهم جولة استفزازية في ساحات الحرم.

ومنذ ساعات الفجر توافد الآلاف من المستوطنين في ساحة البراق، فيما احتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام الأقصى، وذلك تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم.

وشرع المستوطنون عند الساعة السابعة صباحا باقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، حيث تقدم أولى المجموعات التي اقتحمت الأقصى الحاخام يهودا غليك.

وعمدت شرطة الاحتلال على نشر عناصر الوحدات الخاصة في ساحات الحرم لتوفير الحراسة للمقتحمين، وكذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنع تنقلهم خلال الجولات الاستفزازية للمستوطنين في ساحات الحرم، حيث تم اعتقال 4 فلسطينيين من ساحة الحرم بزعم التعرض لمجموعات المستوطنين.

وجاءت اقتحامات الاقصى على شكل مجموعات، تضم كل مجموعة ما يقارب 50 مستوطنا، قاموا بتنظيم جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب المغاربة.

وكان رئيس الحكومة الانتقالية، يائير لبيد، قرر، مساء السبت، عدم منع المستوطنين بمن فيهم أعضاء الكنيست من اقتحام المسجد الأقصى اليوم الأحد.

وقالت شرطة الاحتلال إنها ستسمح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى، ولن تمنع المستوطنين كذلك، كما ستسمح شرطة الاحتلال بكل الفعاليات المقررة في القدس القديمة.

وفي ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم، أدت مجموعات من المستوطنين طقوسا تلمودية في البلدة القديمة وعند إحدى بوابات المسجد الأقصى إحياء لما تسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وشارك عضو الكنيست إيتمار بن غفير في تلك الطقوس التي انطلقت بمسيرة استفزازية للمستوطنين باتجاه باب العامود وأزقة البلدة القديمة حاملين الأعلام الإسرائيلية بحراسة شرطة الاحتلال.

إلى ذلك، منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الاقصى، الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن الـ50 من الدخول الى الاقصى لأداء صلاة الفجر، لتأمين اقتحامات المستوطنين الى الأقصى.

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى وطرقاته خاصة الأبواب المفتوحة باب السلسلة، باب حطة وباب المجلس، ونصبت السواتر الحديدية، وحررت هويات الوافدين إليه، ومنعت الشبان والذين تقل أعمارهم عن الـ50 عاما من الدخول، كذلك منعت دخول النساء.

واحتجزت شرطة الاحتلال هويات الوافدين إلى الاقصى قبل أن تسمح لهم بالدخول إليه.

 

 

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