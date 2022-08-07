حماس تنعى القائد منصور وتؤكد أن دماء الشهداء ستظل لعنة تطارد الاحتلال

غزة - الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد خالد سعيد منصور قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، والذي ارتقى إثر عدوان صهيوني غادر جبان مساء أمس السبت.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأحد إن الشهيد ارتقى بعد مسيرة حافلة بالعطاء ومقارعة الأعداء والجهاد في سبيل الوطن والمقدسات.

وقالت حركة حماس في بيانها إن شعبنا الفلسطيني يودع اليوم ثلة من القادة والمجاهدين الذين انضموا إلى قافلة الشهادة والفخار.

وأكدت أن دماء الشهداء ستظل نوراً لمواكب المجاهدين من أبناء شعبنا، ولعنة تطارد العدو الصهيوني الغادر، ولن تزيد مقاومتنا إلا عزيمة وإصرارا على المضي حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير والعودة.