دول عربية تدين العدوان المستمر على غزة

غزة - الرأي:

أدانت دول عربية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد 29 فلسطينياً واصابة 253 بجراح مختلفة.

وأكدت الجمهورية اليمنية، على ادانتها العدوان الإسرائيلي على قطاع ‎غزة، الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صحفي اليوم الأحد، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، يمنع هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن جرائم الاحتلال تنتهك جميع القوانين والقرارات والمواثيق الدولية والإنسانية، مجددة موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته، وفقا لمبادرة السلام العربية.

بدورها أعربت وزارة الخارجية العمانية عن ادانة سلطنة عُمان واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو وقف التصعيد، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل.

من جانبه أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال في تصريح له، إن هذا العدوان استمرار لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وما هو إلا انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

كذلك أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن استمرار العدوان يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وبحث الصفدي مع المبعوث الأممي الجهود المبذولة لوقف العدوان وإنهاء التصعيد الذي حذر من أنه ينذر بعواقب أوخم.

كما شدد الصفدي على أهمية منع أي تحركات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورةً للحؤول دون مزيد من التصعيد.

أما الخارجية السعودية فأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت "الخارجية السعودية" في بيان لها، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبةً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

أيضاً أدان حزب التجمع المصري العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، وهو ما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاكمة قادة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية .

وعبر التجمع في بيان له، اليوم الأحد، عن أسفه للموقف المتخاذل للمجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتاد ضميرها الصمت والتواطؤ أمام العدوان المتكرر على الفلسطينيين العزل أصحاب الأرض، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، واجتراء فاضح على كل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالب حزب التجمع المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرا من التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي الذي يدفع المنطقة إلى حافة اليأس ويؤدي لمزيد من التطرف وتعميق مناخ العنف والإرهاب الذي ستمتد آثاره إلى كل أنحاء العالم.

كما دعا كافة الأطراف الدولية المعنية بالسعي الجاد نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يبدأ برفع الحصار الجائر عن قطاع غزة وتوفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.