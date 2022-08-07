لجنة القدس بالتشريعي تدعو لإعلان النفير العام نصرة للأقصى

غزة- الرأي

استنكرت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس المحتلة، في ظل ما تتعرض له غزة العزة وأهلها من عدوان اسرائيلي سافر.

وقالت لجنة القدس في بيان لها اليوم الأحد،" فمنذ صباح هذا اليوم يقوم الاحتلال الصهيوني بتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ظل ما تسمى "ذكرى خراب الهيكل"، فيما يمنع بالمقابل المقدسيين من الاعتكاف والصلاة في المسجد الأقصى المبارك..إن هذا التغول الصهيوني بحق القدس والأقصى يستلزم من أحرار العالم وقفة جادة تصحح المسار وتعيد الحق لأصحابه".



ودعت لجنة القدس والاقصى في المجلس التشريعي أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل لإعلان النفير العام نصرة للقدس والأقصى، واضافت"وليكن اليوم تاسوعاء وغدا عاشوراء أياما من أيام الله نُري فيها الاحتلال بأسنا وعزمنا وشدتنا ورباطنا نصرة لمسرى رسول الله ﷺ".

كما دعت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للقيام بدورها بتشريع القوانين المجرّمة للتطبيع مع الاحتلال، للجم الحكومات المتساقطة في وحل التطبيع وتعرية الاحتلال الإسرائيلي في كل الساحات والميادين.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي كافة النتائج المترتبة على تسهيله اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتواصل عدوانه على شعبنا ومقدساتنا.

كما أبرقت التحية لغزة وأهلها ومقاومتها، التي ما زالت تتصدر خط المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، نصرة لثوابت شعبنا وعلى رأسها تحرير الأقصى والأسرى.