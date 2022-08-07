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تضرر خطوط الكهرباء جراء العدوان

كهرباء غزة: 4 ساعات وصل مقابل 12 فصل بسبب توقف المحطة

07 آب / أغسطس 2022 12:46

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن الجدول المعمول به حالياُ هو 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع، وذلك بسبب توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل بسبب عدم ادخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها.

وذكرت في نشرتها اليومية أن المتوفر من الكهرباء من داخل الخط الأخضر(108) ميجاوات، فقط مقابل (0) ميجاوات من محطة التوليد.

وذكرت أن متوسط الطلب على الطاقة (531) ميجاوات، ومتوسط العجز في الطاقة (79.6%).

وأشارت إلى تعرض عدد من الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي لتعطلات مختلفة، حيث تم إعادتها بعضها للخدمة، إضافة لتعرض عدد من شبكات الكهرباء لأضرار جسيمة نتيجة العدوان وتم خسران عدد من المكونات الخاصة بتلك الشبكات.

وحذرت الشركة من تداعيات نقص الكهرباء الحاد على القطاعات الحيوية في غزة، موجة دعوة لجميع الأطراف ومن بينها المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بضرورة التدخل السريع والضغط باتجاه السماح لدخول شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة لوقف التدهور الخطير المتوقع قريباً في الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

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