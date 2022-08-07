وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الحكم المحلي يجتمع برؤساء البلديات لتقييم الأوضاع الميدانية وكالة الرأي الفلسطينية ليلة سوداء على رفح .. بـ 8 ساعات تحبس الأنفاس وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تدين الصمت الدولي في ظل استمرار العدوان على غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي": ندين انتهاكات الاحتلال بحق الطواقم الصحفية وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تحيد خطر 23 قذيفة من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية في الوسطى تتفقد المناطق والأسر المتضررة جراء العدوان وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت" يُتابع تقديم خدمات التصديقات والمنح للجمهور في مقر التعليم وكالة الرأي الفلسطينية "البلديات" تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية وتوقف الخدمات وكالة الرأي الفلسطينية كهرباء غزة: 4 ساعات وصل مقابل 12 فصل بسبب توقف المحطة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة" تدعو فرقها التطوعية لمساندة طواقم الطوارئ
أخبار » الأخبار الحكومية

"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" ينعى الشهيد "خالد منصور"

07 آب / أغسطس 2022 01:45

"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" ينعى الشهيد "خالد منصور"

غزة- الرأي

نعى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، شهداء الحركة الرياضية القائد خالد منصور عضو الجمعية العمومية وبطل لعبة كمال الأجسام في نادي خدمات رفح، والشهيد إسماعيل دويك لاعب كمال الأجسام في نادي خدمات رفح  كما نعى المجلس الأعلى شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المجرم والذي يتواصل على شعبنا منذ مساء الجمعة الماضي، والذين بلغ عددهم (٣١) شهيدا من بينهم (٦) أطفال و(٤) سيدات، عدا عن الإصابات التي وصلت إلى (٢٥٦) إصابة، ومنهم الشهيد الرياضي يوسف قدوم لاعب الكاراتيه في نادي الزيتون الذي ارتقى مساء الجمعة الماضي.

وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والرياضة الفلسطينية لن تكسر إرادة التحرر بل ستزيد التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف من جديد لمواصلة الطريق نحو الحرية. 

ودعا هنية كافة المؤسسات الرياضية الدولية لمعاقبة الاحتلال ووضع حد لجرائمه التي تطال الرياضيين والمرافق الرياضية.

296024581_593801642155394_7752951467097008796_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟