"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" ينعى الشهيد "خالد منصور"

غزة- الرأي

نعى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، شهداء الحركة الرياضية القائد خالد منصور عضو الجمعية العمومية وبطل لعبة كمال الأجسام في نادي خدمات رفح، والشهيد إسماعيل دويك لاعب كمال الأجسام في نادي خدمات رفح كما نعى المجلس الأعلى شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المجرم والذي يتواصل على شعبنا منذ مساء الجمعة الماضي، والذين بلغ عددهم (٣١) شهيدا من بينهم (٦) أطفال و(٤) سيدات، عدا عن الإصابات التي وصلت إلى (٢٥٦) إصابة، ومنهم الشهيد الرياضي يوسف قدوم لاعب الكاراتيه في نادي الزيتون الذي ارتقى مساء الجمعة الماضي.

وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والرياضة الفلسطينية لن تكسر إرادة التحرر بل ستزيد التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف من جديد لمواصلة الطريق نحو الحرية.

ودعا هنية كافة المؤسسات الرياضية الدولية لمعاقبة الاحتلال ووضع حد لجرائمه التي تطال الرياضيين والمرافق الرياضية.