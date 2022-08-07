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لجنة الرقابة في التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية لنقص الوقود

07 آب / أغسطس 2022 04:24

لجنة الرقابة في التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية لنقص الوقود
لجنة الرقابة في التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية لنقص الوقود

غزة- الرأي

 حذرت لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي  من التداعيات الكارثية للنقص الحادّ في الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ومرافق وزارة الصحة بغزة.

وأكدت لجنة الرقابة في بيان لها اليوم الأحد، أنها  تتابع حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورصدت العديد من انتهاكات الاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية.


وأشارت  إلى واقع القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يمر في أسوأ حالاته نتيجة الحصار والعدوان، محذرة من التداعيات الخطيرة جراء تجدد أزمة الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية للمدنيين، لاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع. 


وقالت أنها لفتت نظر العالم الى مناشدات وزارة الصحة جراء تفاقم أزمة الوقود في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد مجمل الخدمات الطبية ويفاقم معاناة المرضى ويعيق اجراء العمليات والتدخلات الطبية، علاوة على منع إدخال سلطات الاحتلال لقطع الغيار اللازمة للأجهزة والمعدات الطبية.


وجددت تحذيرها من التداعيات الصحية الخطيرة التي يمكن أن يُخلّفها توقف عمل المؤسسات الصحية في قطاع غزة نتيجة تفاقم أزمة الوقود في المستشفيات لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي.


وطالبت الوكالات والمنظمات الأممية المتخصصة بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ مستشفيات قطاع غزة من كارثة مُحقّقة، وتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصحة الفلسطيني، ليكون قادراً على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بشكل مناسب.


ودعت الأطراف الدولية بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال من اجل استئناف ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، باعتبار ذلك التزاماً أساسياً يقع على عاتق حكومة الاحتلال باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
 

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