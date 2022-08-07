رجال الأعمال في الأردن يطلقون حملة تبرعات لدعم غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة تبرعات مالية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ودعت الجمعية في بيان لها، مجتمع الأعمال إلى المساهمة في الحملة "تقديرا للتضحية الكبيرة التي يقدمها اهل فلسطين الأبية في الدفاع عن المقدسات الدينية وحقهم في وطنهم، وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية".

وأكدت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتخويف من قبل قوات الاحتلال الصهيوني هو امتداد لمعاناة امتدت لسنوات عديدة عكست قصة كفاح عظيمة للشعب الفلسطيني الصامد والشامخ، ما يجعل القضية الفلسطينية قضية عربية يتوجب علينا جميعا الدفاع عنها بجميع الوسائل والطرق المتاحة".

ودانت باسم مجتمع الأعمال الأردني، العدوان الإسرائيلي السافر على الأهل في قطاع غزة وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح، وأكدت ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي لوقف هذا العدوان المتكرر الذي يلحق الألم والأسى بالشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالبت باتخاذ موقف واضح وحاسم لوقف هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية والتعاون في سبيل إيقاف هذه الاعتداءات والانتهاكات المستمرة ووضع حد لهجمات قوات الاحتلال التخريبية.

وشددت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على ضرورة تطبيق القرارات الدولية والامتثال إليها، خاصة ما أصدره مجلس الأمن المتضمن وقف أعمال الإرهاب والتخريب والعنف الممارس بحق الشعب الفلسطيني.