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النيابة تثمن الدور الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية في متابعة الميدان

07 آب / أغسطس 2022 08:02

النيابة تثمن الدور الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية في متابعة الميدان
النيابة تثمن الدور الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية في متابعة الميدان

غزة- الرأي


ثمنت النيابة العامة الدور الوطني الفاعل لفرسان الميدان منتسبي وزارة الداخلية من جهاز الشرطة، وإدارة المباحث العامة، والمكافحة والدفاع المدني، وجهاز الأمن الداخلي، على جهودهم الدؤوبة والمستمرة في ضبط الساحة ومتابعة الميدان؛ للحفاظ على الجبهة الداخلية متينة مستقرة.

وقالت في بيان لها مساء اليوم الأحد، "في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها شعبنا البطل في قطاعنا الصامد المرابط، وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني الهمجي عليه، فإننا وإذ ندعو الله أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويحفظ شعبنا من كيد اليهود الغاصبين، نبرق بتحية الثبات والصمود لأبناء شعبنا الحُرّ الأبي".

كما ثمنت دور رؤساء وأعضاء النيابة العامة وموظفيها على جهودهم في إطار المتابعة المستمرة مع جهات إنفاذ القانون، والعمل وفق خطة الطوارئ، والتواجد في ميدان العمل متى اقتضت الضرورة لذلك. 

وأبرقت بالتحية لصمود أبناء شعبنا وتماسكه أمام آلة القتل الإسرائيلية والعدوان الغاشم، وتعامله بمسئولية عالية، من خلال حرصه على الاستقرار الداخلي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

ودعت النيابة العامة،  التجار وأصحاب المحلات التجارية التحلّي بالمسؤولية والحِس الوطني، بعدم احتكار السلع والتلاعب بالأسعار؛ تجنباً من اتخاذ المقتضى القانوني. 

 فيما أكدت النيابة العامة  على ضرورة أن يتلقى المواطنين المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي أخبار غير موثوقة؛ للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة.

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