الصليب الأحمر: نذكّر أن القانون الدولي يحظر استهداف المدنيين

غزة-الرأي

قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، إنها تستنكر وقوع العديد من الخسائر في أرواح المدنيين خلال التصعيد الاخير الذي بدأ قبل يومين.

وأضاف الصليب الأحمر الدولي:" أن الناس يقضون أياماً وليالٍ مؤرقة وسط الانفجارات والخوف والقلق هما سيّدا الموقف، والجميع يتساءل عما سيحدث فيما بعد".

وعبر الصليب الاحمر عن استنكاره لما وقع من خسائر في أرواح المدنيين خلال التصعيد الأخير الذي بدأ في 5 آب/ أغسطس 2022.

وذكر الصليب الاحمر أنه و بموجب القانون الدولي الإنساني، تُحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية ودعت الى توخّي الحذر الدائم لتجنيبهم آثار التصعيد.