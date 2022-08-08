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قوات الاحتلال تهدم منزلي منفذي عملية "إلعاد" غرب جنين

08 آب / أغسطس 2022 08:07

هدم ليلي ارشيف
هدم ليلي ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 8 أغسطس، منزلي الأسيرين صبحي أبو شقير صبيحات وأسعد الرفاعي في بلدة رمانة غرب جنين شمال الضفة المحتلة، بتهمة تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة "إلعاد"، التي أدت إلى مقتل 3 "إسرائيليين" وإصابة 4 آخرين.

وشرعت الجرافات بإسناد قوات معززة من جيش الاحتلال بهدم الطابق الأول من منزل الأسير صبحي عماد صبيحات، كما قامت بعمليات تقديح وحفر في نصف الطابقين الثاني والثالث من العمارة السكنية ومن ثم قامت بتفجيره.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل الأسير أسعد يوسف الرفاعي، ووفرت الحراسة للجرافات التي قامت بهدمه.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في الساعات الأولى من فجر اليوم بلدة رمانة قضاء جنين، وفرضت طوقاً عسكرياً في محيطها.

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