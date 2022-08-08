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الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

08 آب / أغسطس 2022 08:25

الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع
الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

غزة- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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