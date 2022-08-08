ماذا يحدث إذا تركت نقص فيتامين ب 12 دون علاج؟

تعتمد خلايا الدم الحمراء والأعصاب والدماغ على فيتامين ب 12، لكن بعض الناس لا يحصلون على ما يكفي من هذه المغذيات، فعندما تترك دون علاج، يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 عددًا من المشكلات الصحية بعضها خفيف والبعض الآخر أكثر خطورة.

وحسب ما ذكره موقع webmd هناك مجموعات معينة أكثر عرضة من غيرها لأن يكون لديها مستويات منخفضة حقًا في بعض الأحيان قد يكون لديك نقص ولا تعرفه، و قد ترغب في أن تطلب من طبيبك فحص مستويات B12 إذا كان لديك أي مما يلي:

-لديك مرض التهاب الأمعاء، مثل التهاب القولون التقرحي أو كرون.

-لديك مرض الاضطرابات الهضمية.

-كان عمرك أكبر من 50 عامًا.

-خضعت لعملية جراحية في معدتك.

-لديك تاريخ عائلي من فقر الدم الخبيث.

يمكن أن يوضح اختبار الدم البسيط ما إذا كانت مستويات B12 لديك ليست في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه. يمكن أن يساعدك العلاج ، بما في ذلك الحقن أو المكملات ، في التمتع بصحة جيدة.

ولكن إذا تجاهلت نقصه فإليك بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث.

- فقر دم

يحدث هذا عندما لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة. يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 فقر الدم الضخم ويسبب ذلك "التعب الشديد، ضعف، جلد شاحب، سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، دوخة، التهاب اللسان أواحمراره ، تضخم الكبد، الجلد الأصفر".

- مشاكل الأعصاب

يمكن أن يتسبب فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب 12 أيضًا في حدوث مشكلات في أعصابك يمكن أن يحدث هذا مع أو بدون فقر الدم.

في البداية، قد تبدأ في الشعور "بوخز وإبر" في يديك وقدميك قد تكون عضلاتك ضعيفة و بمرور الوقت ، قد تشعر بالخدر، و يميل فقدان الإحساس هذا إلى التأثير على ساقيك أولاً.

تشمل الأعراض الأخرى:

- فقدان التوازن

- ردود الفعل البطيئة

- صعوبة في المشي

مشاكل الأمعاء أو المثانة

- مشكلة في حاسة الشم لديك

- فقدان البصر الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت

- تغييرات الدماغ

بينما يتقلص دماغ الجميع مع تقدم العمر، هناك دليل على أن نقص فيتامين ب 12 قد يسرع هذه العملية و يعتقد بعض الخبراء أن السبب في ذلك هو أن مستويات الحمض الأميني ترتفع عندما تكون مستويات B12 منخفضة للغاية، وترتبط المستويات العالية من هذا الأحماض الأمينية بمشاكل الدماغ وحالاته مثل الخرف ومرض الزهايمر، لا يزال الخبراء يحاولون معرفة ما إذا كان نقص فيتامين ب 12 يسبب وحده مشاكل في التفكير والذاكرة.