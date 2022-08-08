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الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة

08 آب / أغسطس 2022 09:25

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، أربعة عشر مواطناً فلسطينياً من مدن الضفة المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جمعة رمضان من بلدة زيتا جماعين قرب نابلس والأسير المحرر جهاد شحادة من بلدة جماعين جنوبا، والشاب كمال سليمان حنني من بلدة بيت فوريك شرقا، والأسير المحرر رامي سليمان من بلدة مردة قرب سلفيت والشيخ يوسف قمبز من قرية فرخة المجاورة.

وأوضح أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين موسى جالولي ومحمد عبيد أثناء مرورهما على حاجز دوتان العسكري غرب جنين، كما تم اعتقال الشاب معتصم عمار عطاطرة من بلدة يعبد جنوبا.

وأضاف أن الجنود اعتقلوا الشابين أحمد محمد أبو حسين وأحمد نبيل طقاطقة أثناء تواجدهما على المدخل الغربي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال الشبان طه محمد عصافرة وصفوت عصافرة ومؤيد محمد ابريوش من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، فيما اعتقل الجنود شابا لم تعرف هويته من بلدة سلواد شرق رام الله.

 

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