فتح معبر "كرم أبو سالم" وإدخال وقود لمحطة الكهرباء

غزة - الرأي:

قال مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن إن الاحتلال أعاد اليوم فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، بعد إغلاقه لعدة أيام.

وذكر غبن لـ"الرأي" أن الاحتلال سيدخل اليوم وفق ما هو مقرر 30 شاحنة وقود لصالح محطة توليد الكهرباء بغزة.

وأشار إلى أن الاحتلال سيدخل كذلك شاحنات محملة بأعلاف وحبوب ومساعدات إنسانية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر كرم أبو سالم الخاص بدخول البضائع لقطاع غزة، وحاجز بيت حانون الخاص بحركة الأفراد، واستمر الإغلاق لمدة 6 أيام متتالية.

يعتبر معبر "كرم أبو سالم" هو المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، حيث يقوم الاحتلال بإغلاقه بشكل متكرر بهدف تشديد الحصار على القطاع.