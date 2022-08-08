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التعليم تعلن عن موعد الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة 2022

08 آب / أغسطس 2022 10:27

غزة - الرأي:

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عن استئناف تطبيق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2022 الدورة الثانية للمحافظات الجنوبية.

وقالت إنه  سيستأنف تطبيق الامتحانات اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 10/8/2022 بامتحان اللغة الإنجليزية لجميع الفروع وفقاً للجدول المعتمد للدورة الثانية.

أيضاً تطبق جلسات الامتحان التي كانت مقررة يوم الاثنين بتاريخ 8/8/2022 اللغة العربية لجميع الفروع يوم الأحد بتاريخ 21/8/2022.

وتطبق جلسات الامتحان التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بتاريخ 9/8/2022 اللغة العربية الورقة الثانية للفرعين الأدبي والشرعي يوم الاثنين بتاريخ 22/8/2022.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن تعليق تطبيق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2022 الدورة الثانية بسبب عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

 

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