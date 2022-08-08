التشريعي يثمن موقف الدول التي أدانت العدوان الإسرائيلي

غزة-الرأي

ثمنت رئاسة المجلس التشريعي مواقف الدول التي أدانت عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت لبذل خطوات عملية في اتجاه لجم الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

وأكدت رئاسة المجلس التشريعي خلال تصريح صحفي لها تلفت "الرأي" نسخة منه اليوم الاثنين، أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي وهي موحدة في خندق واحد حتى تحرير فلسطين.



ودعت المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال خلال عدوانه الأخير والعمل على محاكمة قادته أمام المحاكم الدولية.



وطالبت الدول العربية والإسلامية بوقف الهرولة نحو التطبيع الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم غير المسبوقة بحق الأرض والإنسان والمقدسات.



كما وجهت رئاسة التشريعي التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده الذي يواجه بصموده وإرادته الصلبة إجرام الاحتلال وسلوكه الإرهابي، وتقدر جهود جميع الطواقم الحكومية في غزة التي عملت تحت القصف لخدمة وإسناد أبناء شعبنا رغم الحصار وضعف الإمكانيات.