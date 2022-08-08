مستشفى العيون يشارك بمحاضرة حول التشخيص المبكر لاعتلال الشبكية

غزة- الرأي

شاركت مستشفى العيون التخصصي الحكومي محاضرة علمية حول التشخيص المبكر لاعتلال الشبكية (ROP)ضمن الورشة التي نظمتها شبكة حضانات قطاع غزة بالتعاون مع الإدارة العامة للمستشفيات، والتي تأتى في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية في صحة الأمومة والطفولة، مستهدفةً (47) من الأطباء والتمريض العاملين في أقسام الحضانات والعناية المركزة لحديثي الولادة.



وتم عقد يوم علمي خاص بموضوع اعتلال الشبكية لدى الأطفال الخدج لعدد من أطباء العيون في مستشفى العيون ومستشفى غزة الأوروبي بهدف زيادة المعرفة والتدريب على الفحص المبكر والتشخيص للأطفال وطرق علاج تلك الحالات.



وأشار د. عبد الله الكاشف استشاري وطب وجراحة العيون بمستشفى العيون الحكومي مقدم المحاضرة إلى انه بدأ برنامج الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية للأطفال الخدج عام 2017م من خلال التعاون المشترك مع مؤسسة العون MAP وتدريب الأطباء نظريا وعمليا وبعد ذلك تم ابتعاث أطباء للخارج للالتحاق بتخصص دقيق في مجال طب وجراحة عيون الأطفال.



وشدد د. الكاشف على ضرورة وأهمية الكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة لمنع وتجنب الإصابة بالعمى التي تحدثها اعتلال الشبكية لو لم يتم تشخيصها مبكرا ومتابعتها، من خلال عرض فيديو حول كيفية فحص المولود داخل الحضانة، موضحاً دور أخصائي العيون في التشخيص المبكر العلاج عن حالات اعتلال الشبكية لدى الأطفال الخدج بهدف التشخيص الدقيق للحالة ومتابعة علاجها من خلال تحديد طبيعة التدخل المطلوب إجراءه بحسب الحالة المرضية وإعطاء مواعيد للمراجعة في عيادة الأطفال بمستشفى العيون.



وأكد على أهمية دور أخصائي الأطفال في تحديد موعد الفحص وضرورة تدوين المعلومات كاملة في ملف المولود وعند تحويل المولود للمتابعة في مستشفى العيون وأهمية ذلك والتنبيه لذوي المولود.



بدوره أشار المدير الطبي لمستشفى العيون د. حسام داود إلى سعى مستشفى العيون المتواصل نحو تطوير قدراتها، بالرغم مما يعانيه القطاع الصحي من محدودية الإمكانيات، مشيدا بكفاءة الكوادر الطبية وقدرتها للتخفيف من معاناة المرضى وبجهود المستشفى لإيجاد وخلق فرص الاستفادة والتطوير.