وكالة الرأي الفلسطينية "الأحوال المدنية" تُنجز 38 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية قطاع غزة يُسجل 4421 مولوداً جديداً خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" ينفذ 138 مهمة خلال العدوان الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية "حصار غزة" .. الصّاعق الذي يُهدد بتفجير الأوضاع مجدداً وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ المركزية بالصحة تثمن جهود طواقمها خلال العدوان وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني ينفذ 99 مهمة خلال 48 ساعة من العدوان وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يشارك بمحاضرة حول التشخيص المبكر لاعتلال الشبكية وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم 9 بركسات شمال شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف 12 دونما ويقتلع عشرات أشجار الزيتون في ترقوميا وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارئ التنمية الاجتماعية تقدم المساعدات للأسر المتضررة برفح
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأحوال المدنية" تُنجز 38 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو

08 آب / أغسطس 2022 01:53

"الأحوال المدنية" تُنجز 38 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو

غزةالرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية _الشق المدني 37 ألف و901 معاملة للمواطنين خلال يوليو الفائت، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 26 ألف و160 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان -بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 11 ألف و180 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل، تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد، وفاة مغتربين، سجل سكاني". 

فيما سلمت الأحوال المدنية 561 معاملة تنوعت ما بين "تصحيح أحوال مدنية، إفادات، إعادة قيد" خلال هذه المُدة، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟