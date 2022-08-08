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كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

08 آب / أغسطس 2022 01:55

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيبل الطلبة الجدد
كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيبل الطلبة الجدد

غزة- الرأي

أعلنت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة عن استمرار التسجيل للطلاب الناجحين في الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول 2022-2023 في تخصصاتها المختلفة. 
ووجه د.عبد الناصر عميد الكلية تحيته للأبناء شعبنا على صمودهم قائلا الحمد لله على سلامتكم جميعا. ورحم الله الشهداء وربط على قلوب ذويهم وربنا يشفي المصابين
ولابد للحياة ان تستمر وان نتعالي على الجراح 


واكد د. ريان استمرار عملية التسجيل واستقبال طلبة الثانوية العامة الناجحين مؤكداً الجاهزية الكاملة بتقديم جميع المساعدات والاستفسارات للطلبة لضمان نجاح سير عملية التسجيل، مشيرًا إلى أن الكلية تعمل بجد واجتهاد وفق استراتيجية محددة لمواجهة التحديات والأوضاع الاقتصادية الصعبة.


وأكد د.  ريان أن الكلية تحرص على عدم حرمان أي طالب من تعليمه الجامعي بسبب أوضاعه المالية الصعبة، وأنها قدمت في هذا الإطار حزمة متكاملة من المنح والقروض الجامعية، إضافة إلى العمل بنظام تقسيط الرسوم الدراسية للطلبة الجدد، مما يمكن الطالب الجديد بدء دراسته بدفع 50% من الرسوم الدراسية والباقي على ثلاثة أقساط خلال الفصل الدراسي، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا.


وأوضح عميد الكلية أن موظفي القبول والتسجيل والمالية وشئون الطلبة يعملون على قدم وساق لخدمة الطلبة وتذليل العقبات التي يواجهونها في عملية التسجيل .


ودعا الطلبة الراغبين بالالتحاق والتسجيل مراجعه فروع الكلية في خان يونس وغزة، اختيار التخصص الأمثل في ظل رعاية كلية حكومية، مع العلم أن مفتاح القبول معدل 50% لجميع الطلبة.

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كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

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