الداخلية: الشؤون العامة تُنجز 5 آلاف معاملة خلال يوليو

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية –الشق المدني 5 آلاف و229 معاملة خلال شهر يوليو المُنصرم لعام 2022م.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة، أنها قدمت 1042 خدمة للجمعيات الأجنبية والمحلية تنوعت ما بين (التدقيق المالي والإداري لفروع الجمعيات الأجنبية، ختم سندات قبض، الجمعيات تحت التسجيل، استلام تقارير مالية للجمعيات، طلبات التسجيل، التدقيق المالي على الجمعيات المحلية، التفتيش المالي والإداري الميداني على الجمعيات، طلبات استقدام الأجانب، إفادات، معالجة شكاوى) وغيرها.

وحسب التقرير، فإن الإدارة أنجزت أيضًا "343" خدمة تنوعت بين (ترخيص وتجديد كتبه عرائض، متابعة طلبات شهادات حسن السيرة والسلوك معلّقة، رفع القيد عن طلبات شهادات حسن السيرة والسلوك سابقة)، في حين أتمّت إصدار2161 شهادة حسن السيرة والسلوك.

وأشار التقرير إلى عقد الإدارة لـ 5 اجتماعات لجان، بالإضافة إلى تقديم 3 خدمات تمثلت في استقبال وتقديم بيانات بحثية للباحثين.

وبيّن التقرير أن الإدارة أنجزت 1675 خدمة تنوعت ما بين (تقديم الاستشارات القانونية، المعالجة القانونية للشكاوى، متابعة المهام والقضايا لدى الجهات المختصة) وغيرها.