ثابت لـ"الرأي": بدء استلام كميات الكهرباء المنتجة من محطة التوليد وضخها على المحافظات

غزة – خاص الرأي:

قال مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت: إن طواقم الشركة حالياً بدأت باستلام كميات الكهرباء المنتجة من محطة التوليد بعد تشغيلها وضخ هذه الكميات وتوزيعها على المحافظات.

وأكد ثابت في حديث لـ"وكالة الرأي" اليوم الاثنين، أن المواطنين سيلمسون تحسّناً تدريجياً على جدول التوزيع، وأن طواقم الشركة تبذل جهوداً استثنائيةً من أجل تحقيق ذلك.

ووجه دعوة لكافة الأطراف بضرورة ضمان دخول سهل وميسر ومتواصل لشحنات الوقود المخصصة لمحطة التوليد لضمان استمرار تشغيلها.

وبين أنه ولغاية اللحظة الأمور مطمئنة ونأمل في تحقيق الأفضل لأبناء شعبنا الفلسطيني الكريم.