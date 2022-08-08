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زار وكيل الوزارة د. أبو الريش

"هنية" يشيد بجهود طواقم وزارة الصحة خلال العدوان

08 آب / أغسطس 2022 02:32

"هنية" يشيد بجهود طواقم وزارة الصحة خلال العدوان

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة،  بجهود وزارة الصحة وطواقمها الطبية ونقل تحيات الأسرة الرياضية للوزارة التي وقفت بكل إخلاص لخدمة المواطنين أثناء العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد هنية خلال زيارته ظهر اليوم إلى مقر وزارة الصحة ولقاء د. يوسف أبو الريش وكيل الوزارة، أن وزارة الصحة كانت خط الدفاع الأول في وجه العدوان وقدمت كل الخدمات الطبية رغم الظروف الصعبة والحصار وانقطاع الكهرباء.

بدوره شكر د. يوسف أبو الريش زيارة هنية ووفد المجلس الأعلى المرافق له، وثمن موقف المجلس ومبادرته لمساندة جهود وزارة الصحة بعد الظرف العصيب خلال العدوان، وتمنى السلامة للجميع.

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