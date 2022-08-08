كهرباء غزة: تعاملنا مع 284 عطلاً طال الشبكات خلال العدوان

غزة - الرأي:

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إنها تعاملت مع عدة أعطال ومشاكل تعرض لها المواطنين خلال فترة العدوان الأخير على غزة، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكر محمد ثابت مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء في حديث مع "وكالة الرأي"، أن الشركة تعاملت مع 67 عطلاً في شبكات الكهرباء، و217 عطلاً لدى المشتركين.

ولفت إلى أن طواقم الشركة تعاملت مع 8936 اتصال ورد إلى مركز الاستعلامات، إضافة للتعامل مع 326 إشارة محولة للفرق الفنية.

يشار إلى أن عدد من الشبكات والخطوط الواصلة للتيار الكهربائي إلى منازل المواطنين تعرضت للتلف والتدمير نتيجة إصابتها جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين والمفترقات والشوارع.

وتمكنت شركة الكهرباء خلال أيام العدوان من توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين وفق جدول 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل، اعتماداً على كميات الكهرباء القليلة المتوفرة في ظل عجر وصل إلى (79.6%) في الطاقة.