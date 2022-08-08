هنية يهاتف الطفلة رهف سلمان للاطمئنان عليها

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الطفلة رهف خليل سلمان التي فقدت جميع أطرافها باستثناء يدها اليسرى خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة الأيام الماضية، معبرًا عن وقوفه إلى جانب الطفلة وعائلتها في هذا المصاب المؤلم الذي عانت منه على براءتها وصغر سنها.

ووعد رئيس الحركة الطفلة رهف بالحديث مع الرئيس التركي والقيادة التركية لنقلها إلى العلاج في تركيا بعدما سألته الطفلة خلال اتصاله بها إن أمكن علاجها في تركيا.

كما تحدث رئيس الحركة مع والد وعائلة الطفلة، وأكد خلال اتصاله أنه سوف يقوم بإجراء الاتصالات المطلوبة واللازمة لتأمين علاجها وسفرها إن شاء الله، مطمئنًا على صحتها وقال إنها وكل الأطفال المصابين هم أبناء لنا جميعا، وهم أبناء غزة وفلسطين، وإن هذه الجراح لن تذهب سدى.