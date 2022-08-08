"ماراثون الحرية" أضخم حدث رياضي مرتقب في ذكرى استقلال ماليزيا

غزة- الرأي:

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن أضخم ماراثون في محافظات غزة نهاية الشهر الجاري، "ماراثون الحرية" بمناسبة ذكرى استقلال ماليزيا، مع تخصيص جوائز مالية كبيرة للفائزين بالسباق.

ومن المقرر أن يقام الماراثون برعاية من المركز الثقافي الماليزي، وتنفيذ اتحاد ألعاب القوى، بمشاركة أكثر من 500 متسابق.

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة أن السباق سيكون مفتوحا للفئات العمرية على أن يتم فتح باب التسجيل لمن يرغب في المشاركة من خلال المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوى

بينما أكد شادي سالم مدير المركز الثقافي الماليزي أن السباق سيقام يوم الاربعاء 31-8-2022 في ذكرى استقلال ماليزيا، للتأكيد على العلاقة الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والماليزي، وضمن البرامج التي يقدمها المركز الماليزي لدعم الرياضيين والشباب، وأضاف سالم أن المركز خصص مبالغ مالية كبيرة للفائزين بالسباق وسيحصل المركز الأول على 2000 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار والمراكز من الرابع إلى الثالث عشر 100 دولار.

بينما أشار غسان محيسن رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة أن التحضيرات بدأت لإطلاق حملة إعلامية للماراثون وعقد عدة اجتماعات للجنة التحضيرية وتوقيع مذكرة تنفيذ السباق بين الجهة الراعية والجهات المنفذة، منوها إلى أن المركز الثقافي الماليزي يقدم الكثير من البرامج لدعم المجتمع الفلسطيني ويساهم في تمويل فعاليات وأنشطة متنوعة لخدمة الشباب والرياضيين.