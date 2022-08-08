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مشعل يهاتف عائلتي الشهيدين القائدين منصور والجعبري

08 آب / أغسطس 2022 08:37

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس حركة المقاومة الإسلامية " حماس " في إقليم الخارج خالد مشعل عائلتي القائدين في سرايا القدس  الشهيدين تيسير الجعبري وخالد منصور، اللذين ارتقيا خلال العدوان على قطاع غزة.

وقال مشعل "إن الشهيدين ارتقيا بعد سنوات طويلة من المقاومة والجهاد والتضحية، وقد سجل لهما التاريخ صفحات من نور، وهما يقارعان مع إخوانهما العدو الصهيوني".

وأكد للعائلتين الكريمتين أن الشهيدين منصور والجعبري قدما نموذجين مشرّفين عن القائد المجاهد الذي يتقدم الصفوف، يقود إخوانه، ويثخن الجراح في العدو، وقد ختما حياتهما بشهادة مظفرة، بعد أن قدما أرواحهما رخيصة في سبيل الله، وتحرير الوطن من نير الاحتلال.

وأضاف "قد شهدت لهما سنوات المقاومة والرباط والجهاد الطويلة أنهما أعطيا الكثير من إبداعهم وتضحياتهم في مواجهة المحتل الصهيوني".

كما أجرى مشعل عددا من الاتصالات الهاتفية مع عائلات شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

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